55-летний посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане отважился примерить на себя резервуар для заморозки и хранения человеческих тел после смерти. В криокапсулу, которую разработала российская компания, мужчина забрался сначала по плечи, а потом и вовсе скатился внутрь — снаружи торчали только его ступни.

Итальянец мучился избыточным весом, и это помешало ему выбраться наружу самому. Только с третьей попытки персонал смог достать его из капсулы.

Оказавшись «на свободе», мужчина объяснил, что полез в резервуар, потому что подумывает о крионической заморозке своего тела после кончины.

— Молодец! Если ему надо больше — ну, у нас есть дьюары серии «Анабиоз», туда точно поместится, — прокомментировала в Facebook генеральный директор компании-разработчика Валерия Прайд.

facebook @valerija.pride

Длина капсулы криоконсервации, которую решил испробовать итальянец, составляла 4,2 метра, а ширина достигала 1,14 метра. Прямое назначение — хранения целого тела человека при температуре до -198 градусов, сообщает Lenta.ru.

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