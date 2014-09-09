Видео: В столице Чили произошел теракт

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Взрыв прогремел на автобусной остановке в городе Сантьяго. Власти страны квалифицировали произошедшее, как террористический акт.

Фото, видео: Twitter @aceballospdc

Власти Чили назвали терактом взрыв, который прогремел на автобусной остановке в городе Сантьяго в пятницу, 4 января. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них пара из Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра МВД Чили Андреса Чедвика.

Чедвик посетил госпиталь, куда была направлена пара из Венесуэлы. Женщина получила серьезные ранения, она прооперирована и сейчас ее жизнь вне опасности, муж получил менее значительные травмы. Трое чилийцев, пострадавшие при взрыве, получили легкие повреждения и уже выписаны из больницы.

По предварительным данным, взрывное устройство находилось в мусорном баке около остановки. Ответственность за взрыв на себя взяла террористическая группировка «Individualistas Tendientes a lo Salvaje», объявившая войну прогрессу и цивилизацию.

Российское диппредставительство в Чили подтвердило, что граждане РФ при взрыве не пострадали.

Ранее Пятый канал рассказывал о теракте в метрополитене столицы Чили, произошедшем в сентябре 2014 года. Тогда взрывное устройство также было заложено в мусорном баке в городе Сантьяго.

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