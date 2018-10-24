Визит Рогозина в США отложен на неопределенный срок

В госкорпорации «Роскосмос» объявили о приостановке подготовки визита Дмитрия Рогозина в США для переговоров с NASA, пишут «Известия».

Ранее в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили о необходимости перенести встречу с главой «Роскосмоса», которая была запланирована на февраль 2019 года. Новая дата визита Рогозина пока не определена. Планировалось, что во время переговоров будут затронуты темы сотрудничества на МКС.

В октябре 2018 года Дмитрия Рогозина исключили из санкционного списка для визита в штаб-квартиру NASA.