Раненный в голову на салюте ребенок умер в больнице Дербента

Получивший серьезное ранение в голову во время новогоднего салюта трехлетний мальчик в субботу, 5 января, скончался в больнице Дербента. Об этом Пятому каналу подтвердила представитель Минздрава республики Дагестан Залина Муртазалиева.

— К сожалению, ребенок, получивший пулевое ранение во время новогоднего салюта в Дербенте умер несколько часов назад, несмотря на все усилия врачей спасти ребенка не удалось. Ранение было не совместимым с жизнью. Пуля задела самые важные структуры мозга мальчика, — рассказала Муртазалиева.

Малышу был в течение этих пяти дней проведен весь комплекс реанимационных действий, однако врачам спасти малыша не удалось.

Несчастный случай произошел в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Мальчик с семьей пришел на мост, чтобы посмотреть новогодний салют. В это время неизвестный человек открыл стрельбу из боевого оружия. Трехлетнему малышу пуля попала в голову.

— Открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, слепые проникающие огнестрельные ранения черепа». Кома третьей [степени], — рассказывал ранее «360» врач-реаниматолог Дербентской городской больницы Седретин Аскеров.

Как уточнили Пятому каналу в дагестанском Минздраве, виновника трагедии будет устанавливать судебно-баллистическая экспертиза.