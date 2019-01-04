Сотрудники университета в США обвинили муравьев в образовании парниковых газов

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Оказалось, что мусорные кучи муравьев-листоедов по концентрации выделяемого метана и закиси азота сопоставимы со станциями очистки сточных вод.

Фото: www.globallookpress.com

Муравьи способствуют попаданию в атмосферу огромного количества парниковых газов — метана и закиси азота. К такому выводу пришли ученые университета штата Монтана, исследовавшие 22 муравейника в лесах Коста-Рики.

Как сообщает интернет-портал N+1 со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the Royal Society B, газы выделяют огромные мусорные кучи, образовывающиеся рядом с муравейниками. Размножающиеся в них бактерии вырабатывают метан и закись азота. При этом концентрация первого вблизи куч в 20 раз превышала фоновую норму для леса, в закиси азота — местами в 1000 раз. Это, по оценкам специалистов, сопоставимо со станциями очистки сточных вод и навозохранилищами.

Отмечается, что пока ученым не удалось выяснить, как влияют эти мусорные кучи на климат, однако похоже, что им удалось обнаружить причину огромных колебаний концентраций парниковых газов в тропических лесах, которым раньше не было объяснения.

Ранее Пятый канал рассказывал о предупреждении ученых из NASA, которые считают, что из-за парникового эффекта Земля медленно превращается в Венеру, которая раньше была похожа на нашу планету.

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