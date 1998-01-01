«Снегурочки так и льнут»: Вновь холостой Петросян похвастал красотками в окружении

Ставший с недавних пор холостяком 73-летний юморист Евгений Петросян взбудоражил поклонников, опубликовав на своей страничке в Instagram совместное фото с 41-летней актрисой Кариной Зверевой.

— Снегурочки так и льнут, — написал юморист.

instagram @ petrosyanevgeny

Снимок вызвал как бурю одобрительных, так и возмущенных комментариев подписчиков, которые в считанные часы успели дать артисту несколько сотен житейских советов.

— Евгений Ваганович, так держать! Мне тоже в душе почти 21 год!

— Человек в любом возрасте не только должен быть счастливым, но и интересным. А сейчас я вас вижу помолодевшим лет на 30. Значит вы идете по правильному пути.

— Почему стыдно с красивой девушкой обняться? Молодец Евгений Ваганович, так держать!

— Да как же на нем ни повисеть! Он такой прекрасный!

— Я тоже бы прильнула! Хорош, мужчина! Счастья вам, Евгений Ваганович, удачи, любви и здоровья богатырского! С Новым годом и наступающим Рождеством! — пишут поклонники.

Однако нашлось немало «доброжелателей», которые сочли своим долгом предупредить 73-летнего юмориста об опасности разочарования.

— Дед пошел в разнос. Не к добру это.

— Молодым не нравятся старые деды морозы, им нравится то, что у него в мешке лежит.

— Снегурочки льнут к вашим миллионам и славе, прикидываясь заботливыми. Вам мало примера Джигарханяна, Краско и других пожилых знаменитостей, обчищенных и брошенных? На что вы надеетесь на старости лет?

Перед Новым годом, как сообщал Пятый канал, молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова, рассказала об «агрессивной ревности», которую проявляла по отношению к ней бывшая супруга артиста Елена Степаненко. Звездная пара, прожившая в браке более 30 лет с громким скандалом развелась в ноябре 2018 года.