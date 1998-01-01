Новая девушка Петросяна пожаловалась на агрессию Степаненко

Помощница, а по совместительству и новая пассия известного российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что больше не может терпеть поток лжи, который льется на нее из СМИ. Женщина пришла на программу «Эксклюзив», чтобы рассказать, что происходило в жизни юмориста до его развода с Еленой Степаненко.

По словам Татьяны, брак Евгения и Елены давно трещал по швам.

— Я видела партнерские, уважительные отношения, но брака — нет, — рассказала Брухунова.

Степаненко часто вела себя крайне нервно и проявляла «агрессивную ревность» к помощнице, а однажды и вовсе обвинила ее в воровстве. Дочь Петросяна встала на сторону Елены — из-за этого в семействе разгорелся масштабный скандал.

— Она якобы уличила меня в воровстве. Уехав на гастроли, позвонила и начала кричать. Потом мне сказали, что я якобы украла ее гонорар, —поделилась Татьяна.

Помощница Петросяна согласилась с ведущим передачи, который предположил, что отношение Степаненко было вызвано ревностью. Однако при этом Татьяна отметила, что Елена сама просила ее позаботиться о муже, и отправляла ее вместе с ним на гастроли.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что помощница Петросяна Татьяна Брухунова подготовила детскую для двойни.