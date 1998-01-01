Эстафета огня первых зимних игр «Дети Азии» прибыла на Курилы

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Соревнования пройдут с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске.

Фото, видео: Sakhalin2019.org

Эстафета огня первых в истории зимних международных спортивных игр «Дети Азии» прибыла на Курильские острова. Огонь был торжественно зажжен 22 декабря в Якутске, где в 1996 году впервые прошли летние игры, и оттуда был доставлен на Сахалин, а потом добрался до Южно-Курильска.

В понедельник, 7 января, эстафета пройдет по Кунаширу, затем отправится на Шикотан. Как сообщает пресс-служба дирекции Игр, более 300 факелоносцев, среди которых люди, добившиеся высоких результатов в спорте, общественные деятели и волонтеры, пронесут огонь по всем муниципальным образованиям Сахалина и Курил.

Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся под патронатом Международного Олимпийского комитета. Они пройдут с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске. Соревноваться юные спортсмены будут в восьми дисциплинах: в лыжных гонках и биатлоне, хоккее, шорт-треке, горных лыжах и сноуборде, прыжках на лыжах с трамплина и фигурном катании.

Ожидается, что на спортивный праздник на Сахалин приедет более полутора тысяч спортсменов из двух десятков стран Азии — Вьетнама, Гонконга, Индонезии, Иордании, Казахстана, Камбоджи, Монголии, Непала, Пакистана, ОАЭ, Республики Корея, Таджикистан, Таиланд, Туркменистана, Филиппин, Японии и других.

Ранее Пятый канал сообщал, что сборная России выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады‍, которая проходила осенью 2018 года в Аргентине.

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