Православные верующие отмечают Рождество Христово

В воскресенье, 6 января, у православных верующих наступил рождественский сочельник. Это день, который предшествует Рождеству. По традиции, 6 января принято заканчивать 40-дневный пост и начинать готовиться к одному из основных христианских праздников — Рождеству. В ночь с 6 на 7 января праздничные службы пройдут по всему миру. Всего действо охватит более 30 тысяч храмов Русской православной церкви (РПЦ).

В сочельник, накануне Рождества, у православных христиан издревле было принято колядовать. По окончании церковной службы молодежь наряжалась в костюмы и ходила к гости к соседям, распевая песни с пожеланиями здоровья и счастья — колядки. Хозяева домов давали гостям угощения или деньги.

Художник Константин Трутовский, картина «Колядки в Малороссии»

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Кроме того, ночь перед Рождество девушки любили проводить за гаданиями. Считалось, что полученным предсказаниям суждено сбыться. Самым популярным гаданием было о будущей семейной жизни.

Также вечером в канун праздника было принято отдыхать — работать запрещалось. Были и другие приметы, например, считалось недопустимым ссориться. Наоборот, стоило попросить прощения у людей, которые нанесли вам обиду, а также предлагалось прощать недоброжелателей.

Фото: Известия/ Константин Кокошкин

Рождество Христово: История, традиции, колядки, приметы и гадания в сочельник

Согласно церковным правилам и народной традиции, в канун Рождества нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды — в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.

По сравнению с Европой, на Руси традиция празднования Рождества появилась достаточно поздно — в X веке после принятия христианства. После Октябрьской революции в рамках политики по уничтожению религии праздновать Рождество стало запрещено. Только в 1990 году этому дню вернули статус праздника и с 1991 года он является выходным.

Фото: РИА Новости /Кирилл Каллиников

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7 января принято посещать богослужения и ходить в гости к родственникам и друзьям. Существует и традиционное рождественское меню, главное место в котором занимает кутья или сочиво (от слова «сочельник»). Именно это простое блюдо, состоящее из зерен пшеницы, орехов, меда, сухофруктов и мака, испокон веков ели наши предки в Рождество.

Уже по устоявшейся традиции, православных поздравят и из космоса. В этот раз Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, выйдет на связь с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

В 2018 году, согласно опросу ВЦИОМ, Рождество отметили 72% россиян (католическое — лишь 4%). Каждый пятый (19%) из приобщившихся к празднику, посетил церковь, еще 6% посмотрели телетрансляцию службы, однако преимущественно празднование проходило дома в кругу семьи (50%).

Патриарх Кирилл в сочельник возглавит главную праздничную службу в Храме Христа Спасителя в Москве — первое всенощное бдение начнется в 17:00 мск, второе — в 23:00.

Фото: Instagram @spb.lenobl

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