Абэ назвал мирный договор с Россией плюсом для США

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Японский премьер-министр отметил, что подписание соглашения с РФ будет способствовать безопасности в регионе.

Фото: globallookpress.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны обернется пользой для США, пишут «Известия».

Глава страны восходящего Солнца отметил, что соглашение будет способствовать миру и безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе.

— Поскольку это будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США, — сказал Абэ.

Он добавил, что японо-американские отношения являются основой внешней политики государства.

Ранее Синдзо Абэ пообещал не размещать американские военные базы на Курилах, если Япония получит суверенитет над этими территориями.

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