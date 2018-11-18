Абэ назвал мирный договор с Россией плюсом для США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны обернется пользой для США, пишут «Известия».

Глава страны восходящего Солнца отметил, что соглашение будет способствовать миру и безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе.

— Поскольку это будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США , — сказал Абэ.

Он добавил, что японо-американские отношения являются основой внешней политики государства.

Ранее Синдзо Абэ пообещал не размещать американские военные базы на Курилах, если Япония получит суверенитет над этими территориями.