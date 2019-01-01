Иммунную систему человека принудительно заставят бороться с раком

Группа ученых из США и Израиля опубликовала исследование о новом способе борьбы с онкологическими заболеваниями. Как сообщает medicalxpress, идея заключается в подавлении одной из функций иммунной системы.

Речь идет о механизме, который помечает вирусоподобные гены в человеческом организме. Благодаря этим «отметкам», иммунная система не распознает гены как вирусы и не поражает их. Если подавить этот механизм, наш иммунитет становится гораздо более агрессивен по отношению к раковым клеткам. Особый успех ученые отметили в борьбе с меланомой и раком легких.

Дальнейшие исследования в этом направлении могут обеспечить прорыв в борьбе со злокачественными опухолями.

Ранее Пятый канал рассказывал о способе диагностики рака еще до его появления.