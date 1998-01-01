Названа новая версия гибели группы Дятлова на Урале

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Радиолюбитель из Нижнего Тагила подсчитал, что группа Дятлова могла погибнуть на территории секретной войсковой части «Застава Ильича».

Фото: www.globallookpress.com

Валентин Дегтерев, радиолюбитель из Нижнего Тагила, обнаружил на месте гибели группы Дятлова вероятные остатки военной базы , сообщает URA.RU. Он внимательно изучил спутниковые снимки Google и пришел к выводу, что студенты из УПИ могли погибнуть на территории секретной военной части.

Речь идет о полумифическом объекте «Застава Ильича», на котором проводились ракетные пуски. По одной из версий, над головой у туристов взорвалась ракета, что и привело к трагической кончине.

На снимках Дегтерев разглядел остатки от взорванного радара и фундамент с надписью «ноябрь 25 1933». Как утверждает сам радиолюбитель, именно в этот день в СССР была запущена первая ракета на жидкостном топливе.

Гибель группы Дятлова — мистическая история, решения которой не найдено до сих пор. Предположительно, девять туристов из УПИ во главе с Игорем Дятловым отправились зимой 1959 в поход по горам на Северном Урале. Когда туристы не вернулись, начались поиски. 25 февраля была найдена палатка «дятловцев», а впоследствии и тела всех девяти туристов. Причина смерти группы Дятлова остается предметом дискуссий и по сей день.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью с автором книги «Тайна гибели группы Дятлова»

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