Видео: волк напал на ребенка в Челябинске

В Челябинске волк напал на маленького ребенка. Момент атаки попал на видео, которое позднее было опубликовано в социальной сети.

Судя по дате появления видео в интернете, инцидент произошел в воскресенье, 6 января. Как говорится в тексте поста, случилось это в парке имени Горького. На записи видно, как волк хватает за ногу маленького ребенка, который лежит на земле. Находящийся радом подросток пытается отогнать хищника криками «Фу!», однако зверь никак не реагирует на команды. Затем в кадре появляется женщина, она хватает волка за ошейник и оттаскивает его от ребенка, но тот норовит снова напасть на малыша.

Как оказалось, свирепого лесного зверя зовут Воланд — он давно живет в черте города, его регулярно выгуливают в этом парке. Мнение жителей Челябинска разделилось — одни встали на защиту зверя, другие ополчились на него.

Многие горожане считают, зверь, который на всю округу давно уже славится покладистым нравом, не мог без причины броситься на ребенка — некоторые свидетели сообщают, что малыш настойчиво тыкал в животное палкой. Воланда знают и любят многие дети, с ним часто играют и фотографируются. Того же мнения придерживается и владелец животного — Сергей Панасенко. Он уверяет, что и в этот раз мама с малышом подошли сделать фото, и даже после неприятного инцидента продолжили игры с животным, и ушли довольными.

— Панику не надо разводить, я хозяин его (волка — прим. ред.), и мама ребенка сама подвела, чтобы он учился не бояться, и он с ним просто играл, и потом она с ним несколько раз подходила к волку играть и фоткаться, — сообщил Сергей.

Однако многие челябинцы уверены: дикому зверю не место среди людей. И тем более не стоит выгуливать его там, где часто бывают маленькие дети.

— Волк должен жить в своей среде, тогда никто к нему не будет лезть.

— Волк есть волк, какой бы добрый он не был природа возьмет свое, — считают пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в столичном цирке леопард напал на ребенка.