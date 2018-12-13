НВО впервые показал кадры последнего сезона «Игры престолов»

, 17:36 Видео 38

Фрагмент заключительных эпизодов появился на официальном сайте телеканала.

Фото: YouTube / HBO

Телеканал HBO показал публике первые кадры последнего сезона киносаги «Игра престолов». Фрагмент заключительных эпизодов попал в трейлер предстоящих в 2019 году новинок — вместе с сериалами «Настоящий детектив», «Эйфория», «Хранители», «Большая маленькая ложь» и другими. На кадрах Санса Старк встречается с Джоном Сноу и Дейнерис Таргариен.

Ранее в сети появился первый тизер к восьмому сезону сериала «Игра престолов», однако в нем создатели не показали ни одного фрагмента из будущих серий.

Как уже сообщал Пятый канал, выход последнего, восьмого сезона «Игры престолов», снятого по произведениям американского писателя Джорджа Мартина, запланирован на апрель 2019 года. Первый сезон киносаги зрители увидели в 2011 году.

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