Милонов подготовил закон, запрещающий платное суррогатное материнство

Виталий Милонов намерен добиваться запрета в России платного суррогатного материнства. Депутат Госдумы подготовил законопроект, который исключит возможность зарабатывать на, как считает Милонов, фактической торговле детьми.

Документ определяет правовой статус суррогатной матери и «заказчиков», а также их права и обязанности. Оплачивать будущие родители, по мнению автора законопроекта, должны только те расходы, которые непосредственно связаны с вынашиванием ребенка и родами. Кроме того, предлагается установить для потенциальных родителей такие же требования, как и при процедуре усыновления. В законопроекте также предлагается запретить рекламу медицинских услуг по программе суррогатного материнства как «противоречащую этическим устоям».

— В договоре об оказании услуг по суррогатному материнству предметом договора является продажа ребенка. То есть по сути дела это есть форма торговли детьми. Это продолжение какой-то средневековой дикости, когда детей отбирали у матерей и отдавали, чтобы их выращивали в других семьях. В стране, где в обществе тысячи детей ждут своих пап и мам в детских домах, это вот баловство для богатых неприемлемо. Цивилизованная страна не может себе позволить иметь платное суррогатное материнство как вид бизнеса, — пояснил Милонов в интервью Пятому каналу.

По словам депутата, суррогатное материнство — форма «абсолютно извращенная», и кроме всего прочего наносящая вред психике ребенка, который в течение девяти месяцев чувствует сердцебиение матери, слышит ее голос, а потом попадает к «другой тете».

Ранее Пятый канал рассказывал о судебном процессе между биологическими родителями двойняшек и суррогатной матерью, которая их выносила, но отказалась отдавать.