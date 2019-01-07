Заокеанская интрига — Лазарев встретил Рождество с Ани Лорак в Майами

, 23:35 Видео 411

Звезды российской эстрады опубликовали одинаковую совместную фотографию.

Фото, видео: Instagram@anilorak, Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев и Ани Лорак встретили православное Рождество в Майами. Звезды отечественной эстрады опубликовали на своих страница Instagram одинаковые фотографии с элитного курорта Майами-бич.

На снимке российский певец приобнимает украинскую звезду за талию.

 
 
 
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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

— Прекрасный рождественский ужин с потрясающей Каролиной! — подписал публикацию Сергей.

Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) опубликовала точно такой же снимок и поздравила всех православных с Рождеством Христовым.

Пользователи тут же начали судачить о возможном романе звезд российского шоу-бизнеса после начала бракоразводного процесса украинской дивы.

Ранее Пятый канал рассказывал о новой звездной паре в России.

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