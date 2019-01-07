Сергей Лазарев и Ани Лорак встретили православное Рождество в Майами. Звезды отечественной эстрады опубликовали на своих страница Instagram одинаковые фотографии с элитного курорта Майами-бич.
На снимке российский певец приобнимает украинскую звезду за талию.
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— Прекрасный рождественский ужин с потрясающей Каролиной! — подписал публикацию Сергей.
Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) опубликовала точно такой же снимок и поздравила всех православных с Рождеством Христовым.
Пользователи тут же начали судачить о возможном романе звезд российского шоу-бизнеса после начала бракоразводного процесса украинской дивы.
Ранее Пятый канал рассказывал о новой звездной паре в России.