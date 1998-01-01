Еще один правительственный лайнер сломался в Германии

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер вынужден изменить график своей поездки по Африке — всему виной поломка правительственного самолета. Как сообщает Deutsche Welle, у лайнера Global 5000 возникли проблемы с двигателем.

Global 5000 — сверхдальнемагистральный самолет канадского производства, предназначенный для перевозки официальных лиц. Модель, на которой летает Мюллер сравнительно новая — ей около семи лет. Германский министр совершал турне по странам Южной Африки, из-за поломки он не смог вылететь из Малави в Замбию.

Проблемы с правительственными рейсами возникают в Германии не впервые. Ранее Пятый канал сообщал, что Ангела Меркель не смогла приехать на саммит «Большой двадцатки» вовремя. Ее лайнер, следовавший в Буэнос-Айрес, был вынужден сесть в Кельне из-за технических дефектов.