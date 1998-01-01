Знакомые математика Перельмана опасаются за его жизнь

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Они сообщают в соцсетях, что ученый находится в бедственном положении и ему неизбежно грозит голодная смерть.

Фото: www.globallookpress.com

Знакомые знаменитого математика Григория Перельмана сообщили в соцсетях о бедственном положении ученого. Они опасаются за жизнь математика и пытаются найти способ помочь ему.

— Питерцы! Григорий Перельман погибает. Напрягитесь, скооперируйтесь! Ведь не может быть, чтобы человека в городе нельзя было найти через два-пять рукопожатий, — написал в своем Facebook Михаил Богомолов.

Он опубликовал сообщение, в котором петербуржец Александр Родин рассказывает, как на днях встретил гениального ученого, доказавший гипотезу Пуанкаре, в магазине — в коротких мятый штанах и странных галошах на босу ногу на морозе в минус семь градусов.

— Мое сердце уже готово кричать от этого ужасного зрелища: один из величайших математиков мира, фактически, погибает в полном одиночестве и нищете… С каждой неделей он все ближе к той роковой черте, за которой его ждет неизбежная голодная смерть… Если мы не сможем найти возможность помочь ему сейчас, Григория Перельмана уже скоро точно не будет, — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал Пятый канал, появились слухи, что Григорий Перельман уехал жить в Швейцарию, однако соседи опровергли это — математик по-прежнему живет отшельником в петербургской квартире. 52-летний ученый категорически отказывается от помощи, не общается с прессой, отказался от присужденной ему в 1996 году премию Европейского математического общества, от международной премии «Медаль Филдса» в 2016 и от так называемой Нобелевской премии математиков — миллиона долларов присужденных ему в 2010 году Институтом Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре.

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