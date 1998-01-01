Украинский журналист попытался оправдать «пьяный» вид Порошенко

Украинский журналист Юрий Бутусов решил вспомнить неприглядную историю, которая произошла с президентом Незалежной Петром Порошенко в 2015 году, когда он посещал военные стрельбы. Тогда, выступая перед украинскими СМИ в натянутой на глаза кепке, он выглядел пьяным.

— Красное лицо у Порошенко было совсем по другой причине, которой тележурналисты не видели, поскольку их не пустили на площадку, где проводилась стрельба, — написал Бутусов, который, по его словам, смог попасть на полигон.

Он рассказал, что украинскому президенту продемонстрировали снайперскую винтовку и предложили из нее выстрелить. Но, как утверждает Бутусов, верховного главнокомандующего страны не предупредили о мощной отдаче. Впрочем, про элементарные законы механики помнят даже школьники.

В результате Порошенко «получил сильный удар в глаз, прижавшись к оптическому прицелу», а после этого он должен был выступать перед журналистами — якобы поэтому он надел кепку, которая прикрывала лицо.

Вполне возможно, что данная публикация Бутусова является заказной — даже ретушируя прошлое, Порошенко всячески пытается повысить свой политический рейтинг перед президентскими выборами, которые должны состояться уже менее чем через три месяца.

В комментариях к попыткам защитить Порошенко подписчики недоумевают, зачем журналист решил «продаться» киевскому режиму.

— То есть президент Порошенко ни разу не выступал на публике под алкоголем? Кто-то красиво врет, пытаясь отбелить барыгу! — написал один.

— Завербовали? Такие оды сочинять убийце и вору? Иловайск забыли? — напомнил другой.

Многие подняли на смех то, что Порошенко не смог сам догадаться об отдаче от любого огнестрельного оружия, а также необходимости соблюдать безопасное расстояние, в том числе от оптического прицела.

— Какой «герой» наш президент! Главнокомандующий получил в глаз отдачей и не убежал! Да это подвиг! А наш главнокомандующий служил в армии? Даже я знаю, что у любого оружия есть отдача, — написала подписчица.

Ранее Пятый публиковал видео, как Порошенко на церемонии запуска аэроэкспресса между Киевом и аэропортом «Борисполь» в начале декабря выглядел в изрядном подпитии.