Снежный апокалипсис в Европе: под лавинами погибли более десяти туристов

Сильнейшие метели парализовали Австрию, Германию, Италию и Грецию, отдых на популярных горнолыжных курортах превратился в кошмар: 12 туристов погибли под лавинами, еще трое числятся пропавшими без вести.

Они как всегда ехали отдохнуть на дорогущих горнолыжных курортах Австрии, но оказались в зоне стихийного бедствия. В этих гигантских сугробах — заживо погребенные туристы. Жертвами снежного хаоса в Европе стали уже десятки человек. Молодые, активные, бесстрашные, как этот школьный учитель математики из Германии, который тоже думал, что ему и такие заснеженные трассы по плечу. Кое-как удалось спасти группу датских лыжников, судьба которых висела на волоске после схода очередной лавины, выжить в таких условиях — вопрос только везения. Уровень опасности — наивысший.

— Очень плохая видимость, дороги перекрыты из-за риска схода лавин, целые районы — под снегом, — рассказал турист Томас Мурс.

Впервые за полувековую историю эвакуировано самое излюбленное австрийское местечко поклонников горных лыж — Хохкар. И отдыхающие и обслуживающий персонал, побросав все, двинулись огромной автомобильной колонной в свой последний спуск. Самую настоящую «дорогу жизни» пришлось прокладывать, согнав сюда мощнейшую снегоуборочную технику. Для всех остальных — проезд заблокирован.

— Из-за красного уровня лавинной опасности мы перекрыли все трассы в этой зоне. И я не могу сказать, как долго это продлится, может, несколько дней, — рассказал полицейский.

Учебные заведения экстренно прекратили работу, школьникам велено сидеть по домам, но и тут «ловушка непогоды» — у одних проблемы с отоплением, у других — самый настоящий блэк-аут. Без электричества — сотни домов.

Выбраться — без шансов.

— Я весь день машу лопатой, но сугробы не становятся меньше. Я ничего не могу с этим сделать, я бессилен, — рассказал местный житель Хайнц Шиллер.

Схожая апокалиптичная картина и в соседней Баварии.

— Наши коммунальные службы не в состоянии справиться со всем этим. Из-за снегопада мы были вынуждены отменить занятия в школах и закрыть детские сады, — пояснила пресс-секретарь администрации района Мисбах Софи-Мари Штадлер.

Снежное безумие не первый день держат всех в страхе, а угроза в виде наступающих густых черных туч нависает уже над всей страной.

В Берлине погода тоже ухудшается стремительно и метеопрогнозы — весьма тревожные. Шквалистый ветер, дождь, который, конечно же, сменится на сильнейший снегопад, как только температура опуститься ниже нуля.

До возможного объявления чрезвычайной ситуации во некоторых районах — считанные часы. Одновременно с этим — набирает обороты Транспортный коллапс: перекрыты трассы, сбои в авиасообщении, на самых сложных участках остановлено движение поездов. А синоптики только подогревают эту всеобщую панику: «если снегопады где-то и прекратятся в ближайшие дни, то это будет скорее исключением».