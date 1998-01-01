Видео: огромный тюлень-сивуч попытался ограбить машину с рыбой

Устрашают усами, угрожают ревом и запугивают комплекцией. На Камчатке появилась банда рэкетиров: промышляют и в воде, и на суше. Ежедневно они выходят к людям как по расписанию, чтобы показать, кто здесь главный. Дань берут рыбой. Но люди не сопротивляются и даже чувствуют вину перед такими огромными «братьями меньшими». Почему — разбиралась Елена Хмура.

Дерзкий грабеж средь бела дня — трехметровый сивуч, выскочив из воды прямо к проходной местного рыбозавода, лезет за поживой в кузов грузовика! Шокированные очевидцы рассказывают, что гигантское млекопитающее вылезло на берег как по расписанию — точно когда в КАМАЗ начали загружать рыбные отходы.

— Прямо на КАМАЗ лезет! А этот (второй сивуч — Прим. ред.) сидит, ждет тоже чего-то, — рассказывают удивленные люди.

Грабитель орудовал со сноровкой. Чтобы дотянуться до борта машины, он выпрямился в полный рост — в природе сивучи такого никогда не делают. Но ради бесплатного обеда морской лев готов на все. Пока один атаковал КАМАЗ, второй — караулил. Помешать ластоногой банде никто из охраны предприятия не рискнул. Если обитатель морских глубин нападет — от человека и мокрого места не останется.

— Бывает, могут рявкнуть. Кто близко к ним подходит, иногда рычат. Дикие животные. Мы стараемся не подходить, не приближаться, не провоцировать их, — рассказывает оператор очистных сооружений колхоза имени Ленина, Олег Зюзиков.

Зоологи объясняют: в том, что сивучи наступают, виноваты люди. Моря — загрязняют, рыбу — вылавливают. Из-за этого животным все сложнее найти пищу в природе. Чтобы не погибнуть, голодные морские львы выходят на сушу искать еду.

— Естественных врагов у взрослого сивуча-секача практически нет. Единственный враг — это косатка. Сивучей внесли в Красную книгу, охота (на них — Прим. ред.) и тревожить их запрещено. Поэтому они, мягко говоря, обнаглели, — объясняет научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих, Петр Тюпелеев.

Рыболовецкий колхоз, на который совершили набег сивучи, стоит в поселке. Буквально в ста метрах — жилые дома. Но людей морские львы нисколько не боятся.

— Сивучи достаточно часто вылезают к нам на пирс в поисках пропитания. Раньше у нас приемка рыбы происходила другим путем, и рыба находилась в открытом виде. Они привыкли к этому, — рассказывает главный механик колхоза имени Ленина, Алексей Надеждин.

Добраться до рыбы на дне кузова и полакомиться сивуч так и не смог — не хватило роста. Но в окрестностях Петропавловска-Камчатского сейчас целых три лежбища морских львов — 150 особей! Так что жители не сомневаются, этот непрошенный визит — не последний.

Ранее Пятый канал публиковал видео, в котором настойчивый британский тюлень пытался забраться в лодку к туристу.