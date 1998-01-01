Такси въехало в автобусную остановку с людьми под Петербургом — страшное видео

, 18:08 Внимание: шокирующие кадры! 481

Видео жуткой аварии выложили в сеть очевидцы.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, Известия / Александр Казаков

Страшно видео появилось в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети в «ВКонтакте».

Видеорегистратор заснял, как такси, чтобы избежать столкновения с автобусом, въезжает в остановку с людьми. По какой-то причине водитель не смог затормозить и просто направил машину на тротуар. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в Парголово, под Петербургом. Подробности происшествия, а также количество пострадавших и их состояние уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал, как 30 декабря автомобиль протаранил толпу пешеходов на Невском Проспекте в Петербурге. Тогда тяжело пострадали четыре человека, в том числе дети.

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