Страшно видео появилось в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети в «ВКонтакте».

Видеорегистратор заснял, как такси, чтобы избежать столкновения с автобусом, въезжает в остановку с людьми. По какой-то причине водитель не смог затормозить и просто направил машину на тротуар. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в Парголово, под Петербургом. Подробности происшествия, а также количество пострадавших и их состояние уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал, как 30 декабря автомобиль протаранил толпу пешеходов на Невском Проспекте в Петербурге. Тогда тяжело пострадали четыре человека, в том числе дети.