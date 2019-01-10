Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

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Компания находится в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора.

Фото: www.globallookpress.com

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, которая входит в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на британский государственный реестр юридических лиц.

Telegram Messenger LLP была зарегистрирована в феврале 2014 года двумя другими связанными с Дуровым компаниями. Контроль над ней принадлежит ему же. Сообщается, что компания была основной для приложения Telegram, но ее ликвидация на работе мессенджера никак не скажется.

Как ранее сообщал Пятый канал, в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы Роскомнадзор начал блокировку мессенджера на территории России — из-за отказа администрации Telegram предоставить ключи для дешифровки сообщений, как этого требует российское законодательство. В августе 2018 Telegram согласился передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов террористов — но только в случае судебного подтверждения, что пользователь подозревается в террористической деятельности.

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