Мария Порошина в пятый раз стала матерью

45-летняя Мария Порошина в пятницу, 11 января, в пятый раз стала мамой. Это первый мальчик в семье актрисы. Как сообщает издание 7дней.ру, ребенок появился на свет здоровым. Роды проходили в элитном перинатальном центре Москвы.

У знаменитости есть четыре дочери: 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. Имя новорожденного сына Порошина пока не называет. Мама со стажем хочет для начала присмотреться к малышу и понять, каким характером будет обладать ее сын, а уже потом, в соответствии с проявившимися задатками, подбирать ребенку имя. При этом Порошина не планирует ориентироваться на святцы. Как бы Мария не назвала своего малыша, в одном поклонники актрисы могут быть твердо уверены, судя по тому, как зовут дочерей Порошиной, имя сына, скорее всего, тоже будет оригинальным.

Ранее Пятый канал сообщал, что актер Гоша Куценко принимает активное участие в жизни беременной Марии Порошиной.