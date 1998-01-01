Дженниффер Лопес поделилась секретом роскошной фигуры

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Американская поп-звезда твердо знает, что нужно есть и как часто появляться в спортзале, чтобы отлично выглядеть.

Фото: Instagram @jlo

Чтобы в 49 выглядеть на 25 Дженниффер Лопес пришлось изрядно потрудиться, и останавливаться на достигнутом обладательница каменного пресса и стройных ножек не собирается. Певица спокойно может позволить себе появиться на светских раутах в обтягивающем мини, или надеть платье с умопомрачительным декольте. И даже у отъявленных злопыхателей при этом не находится достойных аргументов, чтобы пристыдить зрелую красавицу.

Instagram @jlo

Тем, кто до сих пор надеется похудеть при помощи волшебного продукта, который можно съесть и оп-ля, наутро обзавестись шикарной фигурой, секрет звезды вряд ли подойдет. Как пишет издание «7Дней.ru», у Джей Ло действительно есть набор продуктов, которые «прописались» в ее рационе навсегда, это огурцы, перец, кабачки, капуста и бурый рис. И, да, есть враг номер один, который никогда «ни под каким соусом» не попадет в тарелку певицы — картофель. Но все же главный помощник Лопес в ее борьбе с лишним весом и целлюлитом — это, увы, спорт. По словам певицы и актрисы, если она вдруг по какой-то причине пропускает тренировку, то все равно находит час времени, чтобы потренироваться.

 — Я редко пропускаю занятия. Иногда я могу работать допоздна, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час, — признается певица.

Ранее Пятый канал сообщал, что поп-звезда Дженнифер Лопес стала лицом и телом февральского номера журнала Harper’s Bazaar.

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