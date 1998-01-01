Американский конгрессмен на свое первое заседание явился с упаковкой пива

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Несмотря на пятничную атмосферу, Джо Каннингема в зал заседаний с алкоголем не пустили.

Фото: Facebook @JoeCunninghamSC

Демократ от Южной Каролины Джо Каннингем в хорошем расположении духа в пятницу, 11 января, явился на свое первое заседание в Конгресс США с упаковкой из шести бутылок пива.

Политик пояснил в Twitter, что не собирался употреблять пенный напиток непосредственно в зале, а хотел его подарить коллеге Питеру Дефазио, который возглавляет неофициальное сообщество конгрессменов-пивоваров.

— Когда тебя только избрали, заводить друзей трудно, и я думал подмаслить кое-кого, — пошутил Каннингем.

С одной стороны, его с таким «подарком» не пустили на первое в его карьере заседание Конгресса, а с другой — позднее Дефазио все же видели с упаковкой пива в руках, то есть до адресата «презент со смыслом» все-таки дошел.

Ранее Пятый канал сообщал, как скандалы с харассментом в США добрались уже до высших органов власти — двум конгрессменам вынесли порицание из-за домогательств.

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