Американский конгрессмен на свое первое заседание явился с упаковкой пива

Демократ от Южной Каролины Джо Каннингем в хорошем расположении духа в пятницу, 11 января, явился на свое первое заседание в Конгресс США с упаковкой из шести бутылок пива.

Политик пояснил в Twitter, что не собирался употреблять пенный напиток непосредственно в зале, а хотел его подарить коллеге Питеру Дефазио, который возглавляет неофициальное сообщество конгрессменов-пивоваров.

— Когда тебя только избрали, заводить друзей трудно, и я думал подмаслить кое-кого, — пошутил Каннингем.

Making friends when you’re a freshman is hard and I thought I’d grease the skids with some Lowcountry beer. Thankfully @RepPeterDeFazio got it in the end! Can I join the beer caucus now? https://t.co/RtW6InDfTK