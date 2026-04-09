Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

София Бабина
Какие православные обычаи и традиции раскрывают духовный смысл особого поминовения близких?

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Пасха 2026

Радоница — православный праздник, отмечаемый на девятый день после Пасхи. В этот день церковь разрешает поминовение усопших, чего нельзя делать в Светлое Христово Воскресенье и неделю после него, так как Пасха — время радости для верующих. На Радоницу принято посещать кладбища и вспоминать умерших родственников.

Когда в 2026 году празднуется Радоница, что можно и нельзя делать в этот день, как правильно молиться и какие традиции следует соблюдать — в материале 5-tv.ru.

Когда праздновать Радоницу в 2026 году

Радоница всегда приходится на вторник после Фомина воскресенья (Антипасхи), то есть на девятый день после Пасхи. В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, следовательно, Радоница будет отмечаться 21 апреля.

Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую также включены пасхальные песнопения.

В ряде субъектов Российской Федерации Радоница официально признана нерабочим днем.

В 2026 году на Радоницу отдыхают:

  • Краснодарский край — выходной в этот праздник будет до 2053 года, он установлен на основании регионального закона;
  • Саратовская область — выходной, закреплен региональным законом;
  • Пензенская область — выходной, предусмотрен региональным законом;
  • Иркутская область — выходной, введен региональным законом;
  • Республика Адыгея — выходной, установлен указом Главы Республики Адыгея;
  • Карачаево-Черкесская Республика — выходной, закреплен указом Главы Карачаево-Черкесской Республики;
  • Ставропольский край — выходной, определен законом Ставропольского края.

В чем заключен духовный смысл Радоницы

Главное отличие Радоницы от других дней поминовения — позитивный настрой. Пасха уже прошла, но ее свет еще не угас. Верующие приходят на кладбища к близким усопшим не с горечью, а с верой в Воскресение и вечную жизнь.

Радоница — это не просто дань традиции, а возможность помолиться о тех, кто ушел, и разделить с ними пасхальную радость.

Для христиан Крестная смерть и Воскресение Христа — основа веры, точка отсчета всего духовного пути.

«Последнее средоточие — владычество смерти Спаситель совершенно изгнал из природы воскресением», — цитировал Владимир Лосский в своем очерке богослова XIV века Николая Кавасилу.

Парадокс в том, что физическая смерть по‑прежнему остается частью человеческого опыта. Но если Христос победил смерть, значит, у нее теперь иной статус — она не абсолютный конец, а переход.

В этом и заключается ее высший смысл. Постигнув его, верующий освобождается от страха и сомнений: земная кончина больше не воспринимается как поражение, а становится вратами к вечной жизни.

Поэтому в этот день особенно верующие вспоминают, что смерть не является концом, а переходом в вечность.

Куда уходят корни празднования Радоницы

Название «Радоница» восходит к словам «радость» и «род». Праздник имеет древние корни, ведь поминовение предков всегда было в почете у славян.

В языческой традиции существовали дни поминовения усопших, когда люди приходили на могилы, приносили еду и поминали предков. Христианство переосмыслило эти обычаи: вместо языческих обрядов появились молитвы, а вместо жертвенной пищи — милостыня и добрые дела в память о покойных.

Отголоски этого обычая какое-то время существовали и после крещения Руси, однако Церковь наставила верующих на поминовение ушедших близких через молитву.

Сегодня традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах неуместна. Это язычество, которое возродилось в период вытеснения религии в Советском Союзе.

Какие можно делать на Радоницу: традиции праздника

На Радоницу принято:

  • Посещать кладбище. Люди приходят к могилам близких, приводят их в порядок, возлагают цветы. Это знак памяти и уважения;
  • Молиться. Главное на Радоницу — не просто прийти на могилу, а помолиться. Можно прочитать литию (краткое заупокойное богослужение) или просто помолиться своими словами;
  • Подавать милостыню. В память об усопших принято раздавать еду нуждающимся, жертвовать на храм или помогать тем, кто в этом нуждается.

Также существует обычай приглашать священника на могилку. Он приходит, служит на Радоницу заупокойную литию. Все песнопения — пасхальные, лития начинается с тропаря «Христос воскресе из мертвых…». Поминовение сразу приобретает радостное и торжественное настроение.

Что нельзя делать на Радоницу

Несмотря на то что Радоница связана с памятью об усопших, церковь предостерегает от некоторых действий, которые могут исказить ее смысл:

  • Не стоит оставлять еду на могилах. Эта традиция имеет языческие корни. Лучше раздать продукты нуждающимся или использовать их для общей трапезы;
  • Алкоголь на кладбище неуместен. Поминание с помощью спиртного не имеет отношения к христианской традиции. Вместо этого лучше помолиться и вспомнить добрые дела усопшего;
  • Не нужно превращать посещение кладбища в пикник. Радоница — день молитвы, а не развлечений. Важно сохранять благоговейное отношение к месту захоронения;
  • Недопустимо лить водку в могильный холм — это оскорбляет память усопшего;
  • Не следует грустить и отчаиваться. Скорбь естественна, но в этот день важно помнить о надежде на Воскресение души;
  • Язычеством считается топить баню и оставлять в ней чистую одежду — раньше верили, что усопшие родственники придут помыться (живым запрещалось заходить туда до утра);
  • Нельзя ставить на подоконник воду и хлеб, а во время поминального ужина ставить на стол три лишние тарелки.

Также неприемлемо с церковной точки зрения считается ставить на могиле водку и черный хлеб, а рядом — фотографию усопшего. Церковь подчеркивает: помощь усопшим заключается не в еде, а в молитве и делах милосердия.

Как подготовиться к Радонице

Прежде чем посетить кладбище, родственникам захороненных усопших следует прийти в храм к началу службы и подать записку для поминовения в алтаре.

Особенно ценно поминание на проскомидии: священник вынимает частичку из особой просфоры за усопшего, а затем она опускается в Чашу со Святыми Дарами — в знак омовения грехов покойного. После литургии стоит отстоять панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.

Также до праздника Радоницы важно:

  • Подготовить молитвы. Если вы планируете помолиться на кладбище, можно взять с собой молитвослов или заранее выучить короткие заупокойные молитвы;
  • Подумать о добрых делах. Милостыня, помощь нуждающимся, пожертвование на храм — все это считается лучшей памятью об усопших;
  • Договориться с семьей о встрече в этот день. Радоница — хороший повод собраться вместе, вспомнить ушедших близких, поделиться воспоминаниями и помолиться.

Помимо поминовения умерших на Радоницу, есть также родительские субботы. В эти дни люди приходят в церкви и храмы, чтобы помолиться за усопших.

В церковном календаре их несколько:

  • Вселенская родительская суббота;
  • Суббота 2-й седмицы Великого поста;
  • Суббота 3-й седмицы Великого поста;
  • Суббота 4-й седмицы Великого поста;
  • Поминовение усопших воинов;
  • Троицкая родительская суббота;
  • Димитриевская родительская суббота.

Молиться о душах покойных близких важно во все эти дни — это будет лучшей заблаговременной подготовкой к светлому празднику.

Что можно и нельзя делать на кладбище на Радоницу

Посещение кладбища — не просто дань традиции, а возможность выразить любовь и память о близких через молитву и благочестивые действия.

Придя на место захоронения, верующий может зажечь свечу. Далее уместно совершить литию — усиленное моление за усопшего. Полный чин литии требует участия священника, но существует и краткий вариант для мирян — «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище». По желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших.

Затем стоит привести могилу в порядок: убрать мусор, поправить цветы или венки — это знак уважения к памяти покойного. Также полезно помолчать и вспомнить усопшего: мысленно поблагодарить его за все доброе, что он сделал, воскресить в памяти светлые моменты общения.

На кладбище неуместны:

  • Яркая одежда;
  • Смех и громкие разговоры;
  • Ссоры и проявление чрезмерных эмоций.

Беременным женщинам посещение кладбища не запрещается, если позволяет здоровье.

Как правильно молиться на Радоницу

Церковь рекомендует читать на Радоницу следующие молитвы:

  • Бб усопшем христианине;
  • Молитву вдовца и вдовы;
  • Молитвы родителей о почивших детях и детей об усопших родителях;
  • Чин литии для совершения мирянином дома и на кладбище;
  • 90-й псалом;
  • Икос.

Вот еще несколько советов, как провести Радоницу осмысленно и в соответствии с христианскими традициями:

  • Начать с посещения храма. В этот день в церквях служат полную панихиду с пасхальными песнопениями — это подчеркивает связь между Воскресением Христовым и надеждой на воскресение усопших, а также настраивает верующих на праздничный лад;
  • Подать записки об упокоении или помолиться дома, если не получается посетить храм и кладбище. Достаточно даже лишь зажечь свечу перед иконой и вспомнить усопших добрыми словами;
  • Сделать доброе дело в память об усопших;
  • Собраться на поминальную трапезу в кругу семьи. Вместо того чтобы устраивать застолье на кладбище, лучше отпраздновать дома с родными, поделиться воспоминаниями о близких, помолиться вместе. Это поможет сохранить память о них и передать ее следующим поколениям;
  • Привести в порядок могилы. Убрать на кладбище мусор, подправить цветы, обновить надписи.

Как объяснить детям и подросткам смысл Радоницы

Радоница — хороший повод поговорить с детьми о памяти, семье и вере. Вот как можно рассказать им о празднике:

  • Пояснить суть дня: Радоница — это праздник, когда мы вспоминаем тех, кого уже нет рядом, но помнят, что они живы в памяти и в сердце Бога;
  • Взять с собой на кладбище — пусть они помогут убрать, возложить цветы или просто молча побудут рядом;
  • Научить молиться — показать простые заупокойные молитвы или научить молиться своими словами, объяснить, что молитва — это способ общения с Богом и выражения любви к усопшим;
  • Предложить сделать доброе дело — вместе с детьми можно собрать продукты для нуждающихся, отнести игрушки в детский дом или помочь пожилому соседу. Это научит их, что память об усопших можно выразить через любовь к живым.

Более развернуто стоит обсудить значение праздника с подростками: возможно, многие из них уже давно вхожи в храм и постились вместе со взрослыми в преддверии Светлой Пасхи.

Тогда наиболее полно раскрыть суть смерти в Православии и, как следствие, важность Радоницы помогут размышления святителя Димитрия Ростовского.

Он выделял три ее вида: телесную, душевную и вечную. Телесная смерть — это разлучение души от тела.

«Отнимешь дух их, и умирают, и в персть свою возвращаются», — гласит псалом 103.

Душевная смерть — это разлучение благодати Божией, происходящее из-за греха. А вечная смерть — это продолжение состояния разлучения с Богом в вечности.

Христос «попрал» или разрушил две из трех смертей — душевную и вечную: достаточно человеку искренне раскаяться и обратиться к Богу, чтобы обрести воскресение.

Почему тогда телесная смерть осталась в мире до конца веков?

  • Во-первых, телесная смерть служит напоминанием о связи греха и его последствий: тела святых источают благовония, а грешников — удушающий запах тления;
  • Во-вторых, смерть удерживает человека от излишней привязанности к мирским удовольствиям и телесной красоте, которые пленяют сердце. Она показывает, что в конечном счете от всего этого остается лишь прах;
  • В-третьих, смерть выполняет воспитательную роль: она служит «уздой», сдерживающей распространение зла в человеческом роде;
  • Наконец, в-четвертых, смерть смиряет человеческую гордыню. Если бы люди были бессмертны, они могли бы утвердиться в идее собственной самодостаточности и даже обожествить себя.

Каких суеверий стоит избегать на Радоницу

С Радоницей связано множество суеверий, которые не имеют отношения к христианской традиции. Вот самые распространенные:

  • Особые ритуалы с деньгами. Иногда на могилах оставляют монеты или другие предметы. Это пережиток языческих обычаев, который не соответствует христианскому учению;
  • Запреты на работу. Некоторые считают, что в Радоницу нельзя работать. Однако церковь не накладывает таких ограничений — главное, найти время для молитвы и памяти об усопших;
  • Страхи перед кладбищем. Кладбище — это место памяти и молитвы, а не источник опасности. Бояться его не стоит, но важно относиться с уважением.

Поминовение усопших: зачем нужны сорокоусты, панихиды и родительские субботы

Усопший не нуждается в дорогих, роскошных материальных атрибутах — гробе, памятнике или надгробии. Единственная потребность, которую испытывает душа усопшего, — потребность в молитве живых, ведь сама она уже не может творить добрых дел, которые способны умилостивить Бога.

