«Тревожница и перфекционист»: Алсу рассказала, как поддерживает Еву Власову

Певица Алсу: Ева Власова — тревожница

Певица Ева Власова — тревожница. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Алсу на сольном концерте Евы Власовой.

«Ева всегда волнуется, потому что это дело. Она перфекционист, трудоголик и тревожница. Она всегда хочет, чтобы у нее все было идеально. Я ее все время тормошу и говорю: «все хорошо, не переживай, тебя и так все любят», — поделилась Алсу.

Исполнительница хитов «Зимний сон» и «Иногда» также рассказала, что она не впервые присутствует на концерте Евы Власовой.

«Это уже третий мой концерт», — уточнила звезда.

Однако, как пояснила артистка, это мероприятие отличается от других. Они впервые исполнили две свои совместные песни — «Белую фату» и «Табу».

Ранее в интервью 5-tv.ru Алсу оценила формы своей подруги — Евы Власовой. По ее мнению, артистка обладает идеальной талией, хотя очень комплексует из-за фигуры, считая себя ужасно толстой.

