«Тревожница и перфекционист»: Алсу рассказала, как поддерживает Еву Власову

Дарья Бруданова Журналист

Год назад артистки выпустили свою первую совместную песню — «Белую фату».

Певица Ева Власова — тревожница. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Алсу на сольном концерте Евы Власовой.

«Ева всегда волнуется, потому что это дело. Она перфекционист, трудоголик и тревожница. Она всегда хочет, чтобы у нее все было идеально. Я ее все время тормошу и говорю: «все хорошо, не переживай, тебя и так все любят», — поделилась Алсу.

Исполнительница хитов «Зимний сон» и «Иногда» также рассказала, что она не впервые присутствует на концерте Евы Власовой.

«Это уже третий мой концерт», — уточнила звезда.

Однако, как пояснила артистка, это мероприятие отличается от других. Они впервые исполнили две свои совместные песни — «Белую фату» и «Табу».

Ранее в интервью 5-tv.ru Алсу оценила формы своей подруги — Евы Власовой. По ее мнению, артистка обладает идеальной талией, хотя очень комплексует из-за фигуры, считая себя ужасно толстой.

Последние новости

11:50
«Все изменилось»: американский певец Джо Линн Тернер о России спустя 37 лет
11:45
«Чудовищные заявления и шаги»: Захарова об отношении Франции к России
11:42
Искали пять лет: Супермодель Ирина Шейк оказалась должна приставам
11:38
«Болезненный результат»: Виктор Орбан признал поражение на выборах
11:33
Собянин: открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых
11:29
Заметили в последний момент: пешеходы чудом спаслись от наезда автомобилей

Сейчас читают

Мальчишник обернулся трагедией: жених случайно застрелил друга
Ребенок оказался под лавиной в Дагестане: начата спасательная операция
Сезонная ловушка: рыбаки рискуют попасть на крупный штраф и тюремный срок
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео