Названы страны с самым опасным для жизни питанием

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Исследователи составили рейтинг стран Евразии на основании данных о смертности от заболеваний так или иначе связанных неправильными пищевыми привычками.

Фото: ТАСС / Нозим Каландаров

Британское издание Daily Mail рассказало жители каких стран Евразии питаются неправильно. Таблоид поделился информацией об уровне смертности от заболеваний, так или иначе связанных с неправильными пищевыми привычками. Согласно опубликованному рейтингу, самое опасное для жизни питание в Узбекистане, Туркменистане и Киргизии.

По данным издания, в 2016 году на нашем континенте из-за болезней сердца, ожирения и высокого давления умерло более двух миллионов человек. При этом наибольшее число смертельных диагнозов было поставлено в Узбекистане — 394 человека на 100 тысяч населения. В ТОП-5 также вошли Украина и Молдавия. Россия по смертности от неправильного питания на 10-м месте.

По мнению составителей рейтинга, правильнее всего питаются жители Испании и Израиля. При этом не сообщается, учитывали ли исследователи в своих изысканиях соотношение уровня развития медицины в этих странах.

Ранее Пятый канал сообщал, что согласно исследованиям ученых британского университета Лабфоро, у страдающих ожирением людей наблюдается уменьшение объема головного мозга.

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