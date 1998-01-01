Зрителей возмутила девственность героя реалити-шоу «Холостяк»

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Продюсеры американского шоу сделали этот факт биографии Колтона Андервуда главной «фишкой» проекта.

Фото: PMA/AdMedia/ Globallookpress

Зрители популярного реалити-шоу «Холостяк» крайне возмущены вниманием, которое уделяется девственности главного героя проекта Колтона Андервуда. Передача выходит на американском канале ABC и этот факт биографии мужчины обсуждается чуть ли не в каждом выпуске.

— Если бы мы выпивали каждый раз, когда в «Холостяке» произносят слово «девственник», то вряд ли бы продержались хотя бы пять минут, — заметил один из пользователей.

Молодому человеку 26 лет, но он никогда не имел интимных отношений с женщиной. По мнению блогера Эмили Уилсон, подобная расстановка акцентов лишь укрепляет стереотип о том, что о характере людей следует судить по их сексуальной жизни.

Ранее Пятый канал рассказывал публиковал интервью Димы Билана, на которого «обиделся» Егор Крид за ролик с участием бывшей участницы «Холостяка» Дарьей Клюкиной.

 

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