На вооружение ВМФ поступит до 32 подводных беспилотников «Посейдон»

ВМФ России планирует поставить беспилотные подводные аппараты «Посейдон» на боевое дежурство. Возможно введение в эксплуатацию до 32 стратегических необитаемых машин.

О планах на значительное пополнение военного флота рассказал источник информационного агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Ожидается, что в состав Северного и Тихоокеанского флотов войдет по две подводных лодки-носителя «Посейдон».

— Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество «Посейдонов» на боевом дежурстве может достигать 32 единиц, — сообщил инсайдер.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что российский военно-морской флот завершает испытания нового корвета «Громкий», который также войдет в боевой состав Тихоокеанского флота.