Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2019 года

Компания HeadHunter назвала самые высокооплачиваемые вакансии, размещенные в январе 2019 года, пишут «Известия».

Самую большую зарплату обещают врачу акушеру-гинекологу и репродуктологу в Москве — 574 тысяч рублей в месяц с НДФЛ. В столице от полумиллиона готовы платить техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов. В тройку также вошел столичный программист-разработчик Python developer — 4 тысячи долларов (267 тысяч рублей). В лидерах оказалась вакансия финансового директора во Владивостоке — от 500 тысяч рублей.

В ТОП-10 выгодных предложений на рынке вошли командир воздушного судна, директор по рекламе и маркетингу, коммерческий директор, senior Java developer и стоматолога-ортопед.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых прибыльных профессиях в Москве.