Amazon использовал украинцев вместо программы для слежки за пользователями Ring

Американская компания Amazon наняла украинских инженеров для обработки видео, которое снимает домашняя система безопасности Ring, сообщает телеканал «360».

Операторы имели неограниченный доступ к облачному хранилищу с материалами, касающимися личной жизни владельцев «умного дома». Эту информацию журналистам сообщил источник, знакомый с организацией работы внутри компании. Он заявил, что разработчики до сих пор не создали программный алгоритм для обработки отснятого системой Ring видео.

В начале 2018 года Amazon купила компанию Ring, производящую системы для охраны дома.