В сети появилось видео, на котором видно, как владелец иномарки, помещенной на эвакуатор, умудряется забраться на спецмашину и спустить с нее свое авто. При этом во время «прыжка» у иномарки серьезно пострадал бампер, однако этот момент водителя нисколько не смутил. Он набирает разгон и уезжает на глазах у изумленных сотрудников штрафстоянки.

По информации ряда СМИ, инцидент произошел в Москве. Предположительно, водитель должен был заплатить штраф за парковку в неположенном месте, но начал скандалить, а затем и вовсе отказался дожидаться инспектора и «увел» машину.

Ранее Пятый канал сообщал, как эвакуаторщик нечаянно поместил на штрафстоянку автомобиль, в котором находился младенец.