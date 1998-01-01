Сергей Безруков получил «Губернского «Оскара» от своего театра

Художественный руководитель Московского Губернского театра стал лауреатом премии «Золотой Мухин» в номинации «Вечный двигатель». Награда была учреждена театром три года назад по инициативе самого Безрукова. Ее сразу же окрестили «Губернским Оскаром» - лауреатам вручают статуэтки дворника из спектакля «Позолоченный Мухин». Церемония вручения состоялась вечером в воскресенье, 13 января, и была приурочена к пятилетнему юбилею творческого коллектива.

Как сообщает ТАСС, обладателями «Золотого Мухина» в этом году стали актеры Дмитрий Дюжев, Антон Богданов, Борис Галкин и режиссер Павел Артемьев, поставивший в МГТ три спектакля, а также издания, больше всех писавшие о спектаклях МГТ, в том числе и газета «Известия». Кроме того, статуэтку получила также бывшая супруга Сергея Безрукова Ирина Безрукова, по инициативе которой в театре появилась услуга тифлокомментирования.

Ранее Пятый канал сообщал, что Сергей Безруков собирается добиться в рок-музыке таких же высот, как в кино.