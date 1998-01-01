Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Мидлтон

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Они не присутствовали ни на одном семейном мероприятии и теперь пресса гадает, отклонили ли они приглашения или их не приглашали вовсе.

Фото: ВКонтакте @meghan_markle

В подтверждение активно циркулирующим слухам о конфликте в британской королевской семье принц Гарри и Меган Маркл не появились на дне рождения супруги принца Гарри Кейт Миддлтон, которой 9 января исполнилось 37 лет.

Как пишет The Sun, герцогиня Кембриджская отмечала эту дату в кругу близких друзей в загородном доме в Норфолке. Вечеринка имела место в воскресенье, 6 января. Несмотря на то что в особняке 10 спален, Меган и Уильяма в числе гостей не было. Однако неизвестно, отклонили ли герцог и герцогиня Сассекские приглашение или не были приглашены вовсе.

Кроме того, по данным IBT, в тот же день Кейт Миддлтон и принца Уильяма видели вместе с королевой Елизаветой II в церкви. Меган и Гарри не присутствовали и на этом мероприятии. Было еще одно празднование. Непосредственно 9 января Кейт отметила день рождение тихим чаепитием дома с мужем и детьми. 

По данным британских СМИ, разлад в британском королевском семействе начался еще в рождество 2017 года. По слухам, конфликт произошел между Кейт и Меган, а их супруги встали на сторону своих жен. В декабре 2018 появилась информация, что герцогини не готовы примириться даже на время праздников, поэтому пары встретят очередное рождество порознь.

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