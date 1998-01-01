Видео: Туристов спасли со склона вулкана Барановский в Приморье

Операцию по спасению туристов провели сотрудники МЧС Приморского края. Молодые люди решили самостоятельно исследовать пещеру на склоне вулкана Барановский. Но не рассчитали своих сил и спуститься самостоятельно вниз не смогли. Незадачливых туристов пришлось вызволять спасателям, их на тросе спустили в безопасное место. Пострадавших нет.