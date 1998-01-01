Найден речевой самописец разбившегося у берегов Индонезии «Боинга 737»

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В Яванском море обнаружили один из бортовых приборов, который может пролить свет на крупнейшую авиакатастрофу в истории страны.

Фото: www.globallookpress.com

Власти Индонезии заявили об обнаружении речевого самописца с авиалайнера «Боинга 737» компании Lion Air, потерпевшего крушение 31 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей национального комитета по обеспечению безопасности на транспорте.

— Мы его обнаружили. Но точной информации о его местонахождении пока нет, — заявил индонезийский чиновник.

Ранее специалисты получили доступ к черному ящику разбившегося самолета. Бортовой самописец зафиксировал как минимум шесть технических сбоев. Последний рейс «Боинга 737» авиакомпании Lion Air оборвался всего через 13 минут после начала полета. Катастрофа унесла жизни 189 человек.

 

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