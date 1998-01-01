Зачем в Прибалтике снова и снова чествуют пособников нацизма

В Европе упорно возрождают нацизм. На прошлой неделе венгерские власти назвали героями ветеранов, которые сражались вместе с фашистами против СССР. А в Литве решили отметить группу бывших «лесных братьев» премией Свободы. Пять тысяч евро вручают за заслуги в борьбе за свободу, демократию и права человека.

В борьбе за эту свободу эти самые «лесные братья» истребили во время войны только в одной Литве 25 тысяч человек, включая детей и младенцев. Видимо, чтобы обрести свободу, нужно уничтожить как можно больше ни в чем неповинных людей. Впрочем, зачем оглядываться на прошлое, когда новые европейские хозяева ведут тебя в светлое будущее.

Сегодня они в центре внимания. Обласканы властью, привечаемы на всех ее уровнях. Особенно, в национальном парламенте. Впервые так называемым «лесным братьям» дают премию свободы. В особый для Литвы день — 13 января — этих героев ставят на одну доску почета с другими борцами за независимость республики.

— Мы как раз боролись. Ждали, пока нас атакуют. Это наш праздник — это день утверждения независимости, — рассказывает Станиславас Якубаускас.

Их имена не так уж и важны, но это символично, что именно 13 января им вручают награды. В этот день, в 1991 году у подножия вильнюсской телебашни и возле телецентра погибли 15 человек. Позже независимые эксперты пришли к выводу, что тогда свои стреляли в своих.

Награда нашла своего героя — какой двусмысленной становится эта фраза в Вильнюсе. К тому же, вручаемая премия — это, в первую очередь, денежное поощрение. Пять тысяч евро — такова цена литовской свободы.

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Это выдумка депутатов сейма. С 2011 года премию вручают тем деятелям, которых власти Литвы одобряют. Одобряют их вклад в общее дело — исключительно русофобское.

— Это доктрина о том, что Литва является жертвой русской агрессии, русской оккупации. Она вполне себе продвигается на образовательном, общественном и политическом уровнях, — отмечает публицист Армен Гаспарян.

Именно так убийцы становятся героями, а морально-этические ориентиры меняют направление. Литовские школьники, с трудом вспоминая историю родного края, гордятся подвигами так называемых партизан.

— Думаю, что это как спасатели Литвы, которые старались помочь Литве, — отвечает школьник Томас Яблонскас.

— Надо, чтобы в школах чаще и больше нам рассказывали о таких святых государственных праздниках, — дополняет товарища Арунас Даргужис.

Ни в одном литовском учебнике истории сейчас не напишут о кровавом терроре и беспощадной гражданской войне. О том, как партизаны убивали мирное население, не щадили ни женщин, ни детей. И далеко за доказательствами ходить не надо! Сергей Резник вспоминает слова своей соседки о зверствах лесных братьев.

— Какие они партизаны! Она сама из деревни Йонишкес. «Я сама разбирала сожженные развалины и доставала сожженные детские косточки, которые они сожгли». Какие они партизаны — они бандиты! — заявляет вице-президент ассоциации российских граждан в Литве.

У Кястутиса Бальчюнаса своя история — об оккупации и непримиримой борьбе. Он считает, что современным школьникам Литвы не хватает патриотического воспитания, а лесных братьев буквально боготворит. Ужас, ясень, директор, беда — перебирает Бальчюнас партизанские клички.

— Например, был такой зеленый черт, это уже что-то мистическое. Гром, уж, разные были прозвища, в зависимости от тех мест, где сражались. Тарзанов было много — особенно в Жемайтии. Молодежь! Они читали книги, романы, уходили в леса и хватались за оружие. Им хотелось романтики.

Звучит очень мило и совсем безобидно, но эта сказка далека от реальности. В Литве, Латвии, Эстонии от рук лесных братьев погибли десятки тысяч людей. В середине января, как по команде, вся Прибалтика просыпается в едином патриотическом порыве. В Латвии между поселками Кабиле и Ренда уже много лет играют в партизан. «Лесные братья» здесь тоже герои, а чекисты — конечно, плохие. Никто не вспомнит, что советские воины приехали, потому что бандиты терроризировали жителей деревень. Кстати, именно об этой стычке, как о национальном подвиге, говорится в пропагандистском ролике НАТО о «лесных братьях».

— То, что для нас трагедия — для них геройство, поэтому то, что для нас с вами является надругательством над морально-этическими нормами общества, для них это все совершенно не так, — говорит Армен Гаспарян.

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Плоды моральной трансформации — это креативная реклама одной эстонской партии. Долго думая, политики разделили остановку общественного транспорта по национальному признаку. Буквально, так и написали, здесь места для эстонцев, а здесь — для русских.

— Это очередной пунктик. За эту четверть века независимости совершенно разные были высказывания. Многие политики говорили для русскоязычного населения очень неприятные слова, — отмечает публицист Родион Денисов.

Прибалтийскую сегрегацию партийные деятели объяснил так: мол, мы — эстонские правдорубы! И теперь, кажется, готовят второй этап русофобской кампании.

— В программе партии так и сказано: нужно ликвидировать русские школы, нужно ликвидировать русские детские сады. И, в принципе, нужно ликвидировать саму русскую общину, — рассказывает лидер русской общины Эстонии Алиса Блинцова.

Представители 194 национальностей проживают в республике. Но некачественной рекламой или военными играми в Прибалтике дают понять, что именно русскоговорящие здесь на птичьих правах. Вот и на Площади Независимости в Вильнюсе, особенно в дни памятных мероприятий, никто не понимает по-русски.