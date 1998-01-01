Видео: Младший сын Лукашенко решил стать музыкантом и выступил на большой сцене

, 17:24 Видео 27

Сын президента Белоруссии определился с выбором будущей профессии.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @CTVBY

14-летний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай впервые выступил на большой сцене на церемонии вручения премий «За духовное возрождение». Совместное выступление, где молодой человек аккомпанирует своему музыкальному педагогу на рояле опубликовано в сети. Они исполнили песню «Куточак Беларуси».

Николай Лукашенко еще не так давно говорил о том, что не особо хотел бы управлять страной. Парень мечтал о профессии врача или военного. Но теперь он точно определился с выбором и раскрылся как творческая личность. При этом младший сын президента Белоруссии не питает никакого интереса к вокалу, отдавая преимущество инструментальной музыке, сообщает Strana.ua.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем собирал картофель.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:24
Видео: Младший сын Лукашенко решил стать музыкантом и выступил на большой сцене
17:19
«На медузу похожа»: Поклонники Бузовой поиздевались над ее новыми фото с пляжа
17:15
В полиции подтвердили выезд наряда в коттедж актера Прилучного
16:59
Видео: Автобус переехал пожилую женщину в Иркутске
16:56
Фото: Садальский высмеял целующихся Алибасова и Федосееву-Шукшину
16:50
Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения, полученного на концерте
16:42
Лукашенко о конфликте в Донбассе: «Это недоразумение надо заканчивать»
16:38
Главный тренер «Спартака»: Профессиональная карьера Мамаева не завершена
16:25
Стало известно, какая погода ждет Европейскую часть России на предстоящей неделе
16:18
Смерть на снежном склоне — как «адреналиновые наркоманы» рискуют своими и чужими жизнями
16:18
Бабушка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве, просит суд выписать внучку из квартиры
16:02
Старки умрут? В трейлере «Игры престолов» поклонники нашли крупный спойлер
15:59
Хабиб, Квитко, Бузова и другие — ТОП-10 постов в Instagram 2018 года в России
15:52
Видео: Певец Эмин едва не утонул, катаясь на снегоходе по льду реки в Подмосковье
15:48
В Новосибирске новая школа получила имя Доктора Лизы
15:42
Блокада Ленинграда: По местам легендарных событий
15:33
Фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд
15:24
Живую кошку спасатели извлекли из-под завалов в городе Шахты
15:17
Видео: Винокур и полуголые танцовщицы поздравили Следком с профессиональным праздником
15:16
Зачем в Прибалтике снова и снова чествуют пособников нацизма

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама