Видео: Младший сын Лукашенко решил стать музыкантом и выступил на большой сцене

14-летний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай впервые выступил на большой сцене на церемонии вручения премий «За духовное возрождение». Совместное выступление, где молодой человек аккомпанирует своему музыкальному педагогу на рояле опубликовано в сети. Они исполнили песню «Куточак Беларуси».

Николай Лукашенко еще не так давно говорил о том, что не особо хотел бы управлять страной. Парень мечтал о профессии врача или военного. Но теперь он точно определился с выбором и раскрылся как творческая личность. При этом младший сын президента Белоруссии не питает никакого интереса к вокалу, отдавая преимущество инструментальной музыке, сообщает Strana.ua.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем собирал картофель.