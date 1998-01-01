Видео: В столице Украины полыхает Киево-Печерская Лавра

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В понедельник, 14 января, в Киеве загорелась Лавра. Пожар возник в одном из исторических зданий.

Фото, видео: Facebook @kiev.informator.ua

В столице Украины — Киеве — загорелась Киево-Печерская Лавра. Пожар произошел вечером в понедельник 14 января. ПО словам представителей экстренных служб, возгорание произошло на втором этаже одного из исторических строений. Что стало причиной пожара — пока не сообщается. На месте работают более 40 пожарных с применением 11 единиц техники. Пока справиться с огнем спасателям не удается.

По предварительным данным, площадь пожара не превышает 200 квадратных метров. Сообщение о возгорании на пульт дежурных поступил в 16:17. Очаг возгорания находился на втором этаже здания, после огонь перекинулся на крышу.

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