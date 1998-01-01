Юлию Тимошенко назвали в сети близнецом Волочковой

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в пятницу, 11 января, опубликовала на своей странице в Facebook фото, где предстала с новой прической. Подписчики тут же разразились комментариями и даже сделали сравнение с балериной Анастасией Волочковой.

— Совпадение? Не думаю! — написал один из подписчиков.

Facebook.com

Бывшего премьер-министра Украины попросили сесть на шпагат. Кто-то сделал предположение, что Юлия Тимошенко созерцает в окне Петра Порошенко с томосом или вычитывает надписи на асфальте.

Facebook @YuliaTymoshenko

Ранее Пятый канал сообщил, что по мнению немецких журналистов у депутата Верховной рады Юлии Тимошенко есть все шансы стать президентом Незалежной, выборы которого назначены на 31 марта 2019 года.