Эксперты назвали лучший по качеству жизни город РФ

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В международный рейтинг попали всего пять российских городов-миллионников.

Фото: Instagram @nn_stories

Самым комфортным городом для жизни в России признан Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные статистического сервиса Numbeo. Столица Приволжья заняла 109 место из 226.

При составлении рейтинга учитывались следующие параметры: покупательская способность населения, уровень безопасности, развитие систем здравоохранения, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат.

В списке лучших городов мира также оказались Петербург (182 место), Москва (191 место), Екатеринбург (199 место) и Новосибирск (206 место).

Рейтинг Numbeo возглавили столица Австралии Канберра, нидерландский Эйндховен, австралийская Аделаида, швейцарский Цюрих и американский Мадисон. А худшие показатели продемонстрировали столица Филиппин Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и венесуэльский Каракас.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых необычных островах мира.

 

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