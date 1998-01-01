Видео: Назван самый комфортный город России

Самым комфортным для жизни российским городом оказался Нижний Новгород. Если верить рейтингу популярного статистического сервиса Numbeo, то столица Приволжского федерального округа занимает 109 строчку в списке из 226 лучших городов мира.

Нижний Новгород даже обогнал Санкт-Петербург и Москву: Северная столица взяла второе место среди российских городов, «Златоглавая» — на третьем. Не дотянули до Нижнего Новгорода и зарубежные Торонто, Брюссель, Мадрид, Дублин и даже Лос-Анджелес. Исследователи учитывали качество жизни, уровень развития транспорта и количество пробок, цены на жилье, состояние климата и многое другое.

В первой тройке лучших городов мира столица Австралии Канберра, голландский Эйндховен и Роли в Северной Каролине. Самым некомфортным для жизни городом признали столицу Венесуэлы — Каракас.

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