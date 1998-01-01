Видео: 77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала

, 19:12 Видео 57

Жительница Сибири девять лет занимается зимним плаванием.

Фото: Скриншот

77-летняя жительница Новосибирска Любовь Зозуленко отважилась нырнуть под лед озера Байкал и смогла проплыть десять метров, об этом сообщает KP.RU. Для этого пенсионерке пришлось преодолеть свой страх и тренироваться в Обском море.

— Мы поехали специально на Байкал отмечать Рождество. Температура воды в день заплыва была плюс 0,5 градусов, температура воздуха была — минус 18 градусов. Проплыла я под водой 10 метров, — говорит Любовь Зозуленко.

Как рассказывает пловчиха, трудность такого проплыва заключается именно в страхе, так как человека охватывает ужас от нахождения в закрытом пространстве. И самое главное, по словам Любови, чтобы хватило воздуха.

Сибирячка отмечает, что занимается подводным плаванием в холодной воде уже девять лет, а воздуха ей хватает, чтобы проплыть десять метров. На озере Байкал Любовь Зозуленко проверяла себя и свои силы, и теперь, может научить любого.

Ранее Пятый канал сообщил, что тюменские «моржи» открыли сезон плавания в ледяной воде.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:43
На юге Петербурга прорыв трубы с кипятком очевидцы сняли на видео
19:36
Видео: В «Мосметрострое» раскрыли причины затопления метро в Москве
19:28
Видео: Тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку
19:20
Магия чисел: Как выбрать «красивую дату» для свадьбы — советы нумеролога
19:12
Видео: 77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала
19:02
Звезда группы «Ранетки» почти ослепла на один глаз
19:01
Видео: Кай Метов и его молодая подруга показали свой роскошный особняк
18:56
Видео: Назван самый комфортный город России
18:51
Владимир Путин сменил посла России в ЦАР
18:47
«Влюбилась не в того»: Солистка группы SEREBRO призналась в любви к Егору Криду
18:29
Видео: Папарацци сняли Мадонну с «восковым» лицом после пластической операции
18:19
Патрушев рассказал о роли России в снижении террористической активности в мире
18:12
Видео: Более 200 пар влюбленных встали в очередь в Петербурге ради красивых свадебных дат
18:07
Адвокат Жорин: Футболист Дмитрий Тарасов должен по алиментам 7,5 миллионов рублей
18:00
Фигуристка Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем
17:51
«Терминатор!»: Фигурист Ягудин зло подшутил над женой, попавшей в больницу
17:47
Спасатели обнаружили под завалами в Шахтах тела еще двоих погибших
17:43
Что объединят Ольгу Бузову и Бритни Спирс: Пять фактов из жизни звезд
17:39
Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой
17:34
На Гайдаровском форуме обсудили, как повысить качество образования в России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама