Видео: 77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала

77-летняя жительница Новосибирска Любовь Зозуленко отважилась нырнуть под лед озера Байкал и смогла проплыть десять метров, об этом сообщает KP.RU. Для этого пенсионерке пришлось преодолеть свой страх и тренироваться в Обском море.

— Мы поехали специально на Байкал отмечать Рождество. Температура воды в день заплыва была плюс 0,5 градусов, температура воздуха была — минус 18 градусов. Проплыла я под водой 10 метров , — говорит Любовь Зозуленко.

Как рассказывает пловчиха, трудность такого проплыва заключается именно в страхе, так как человека охватывает ужас от нахождения в закрытом пространстве. И самое главное, по словам Любови, чтобы хватило воздуха.

Сибирячка отмечает, что занимается подводным плаванием в холодной воде уже девять лет, а воздуха ей хватает, чтобы проплыть десять метров. На озере Байкал Любовь Зозуленко проверяла себя и свои силы, и теперь, может научить любого.

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