Создание единой всероссийской службы спасения «112» сорвано. Именно в 2019 том году система должна была заработать как должна, объединив на одном номере все экстренные службы: пожарных, спасателей, полицию, скорую, газовиков и службу «Антитеррор». Но по данным Счетной палаты, система полноценно работает только в 12 из 85 регионов России — то есть охватывает 28% населения, и 15% территории страны.

Так продолжалось не один год. Жители Кудрово — на границе Петербурга и области — поняли: звонить по экстренному номеру 112 — просто бесполезно.

— У соседки инсульт и упала, ударилась головой. Случай экстренный, не могли попасть в квартиру. Звонишь «112» — тебе говорят: «Вы — Кудрово, Ленинградская область. Другой субъект Российской Федерации. Вам нужно звонить туда». И называет 11 значный номер, — рассказывает жительница Кудрово Виктория Шапиро.

Ирина из Перми даже такого ответа не дождалась: повезла родственницу с сердечным приступом в больницу… на такси!

— Мои чувства были такие, что тетя умирает, а я чувствую себя бессильной, — рассказывает женщина.

Создание единой системы экстренного вызова провалилось. В Счетной палате поставили диагноз: полноценно служба работает в 12 регионах из 85. Рассчитывать на помощь операторов колл-центра может один россиянин из трех.

— 12 регионов, еще 38 создали, но не прошли испытания. 35 регионов — в зачаточном состоянии, — поясняет ситуацию начальник инспекции Счетной палаты Михаил Поляков.

И это после пяти лет работы над внедрением телефона спасения. Потратили 14 миллиардов рублей. А сейчас даже неясно, кто виноват в срыве федеральной программы. В МЧС на простой вопрос — кто отвечает за службу 112 — попросили официальный запрос. В идеале же система должна работать так:

— Человек звонит в 112, его вызов принимает человек, слышит, слушает и решает, какую службу вызвать, — рассказывает коммерческий директор московского филиала оператора сотовой связи Андрей Кондратов.

В реальности — на зов о помощи откликается… бездушный робот. Попробуем позвонить на номер 112. Вместо оператора с нами говорит автоответчик. Та же информация на английском. Прошло 30 секунд. И никакого ответа. В критической ситуации — это может стоить человеку жизни.

В столичном департаменте по делам гражданской обороны отказались даже показывать колл-центр, где должны сидеть операторы.

— Набирают штат. Зал не полностью укомплектован операторами. Не усовершенствована система прохода сигнала. Комментировать никто не будет пока, — заявил представитель пресс-службы Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москва Сергей Дерябин.

Изначально на программу планировали выделить 65 миллиардов. Затем сумму уменьшили в пять раз. Аудиторы Счетной палаты утверждают: МЧС могли привлечь дополнительные средства из региональных бюджетов, но почему-то этого не сделали.

— Лебедь, рак и щука. Никто не может определиться, кто главный. Кто за что отвечает. За что федеральный центр, ведомства. Перетянуть одеяла. Получился бардак. Очень важно, чтобы «112» была не просто коммутатором. А это была умная система, чтобы операторы были профессионалами, — поясняет председатель общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков.

В противном случае — трагедий не избежать. В 2016-м на карельском Сямозере перевернулись лодки. Погибли 14 детей. За секунды до трагедии мальчик позвонил по номеру 112. Но дежурная посчитала это шуткой. И бросила трубку.