Число погибших в теракте в Кении увеличилось до 15 человек

Тревожные новости в эти минуты приходят из Кении. В Найроби территористы захватили гостиничный комплекс. В результате нападения на пятизвездочный отель по последним данным погибли 15 человек.

Как сообщается, среди жертв теракта один гражданин США и гражданин Великобритании. Все остальные — это граждане Кении. У двух жертв не было при себе документов — их личности сейчас устанавливаются.

Атака началась с подрыва трех автомобилей на парковке банка рядом с гостиницей и атаки террориста-смертника. Несколько раненых пока остаются в заблокированном отеле.

Полиция сейчас контролирует все здания комплекса и находится на финальной стадии зачистки территории. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Аш-ШабАб». Посольство России в Кении призывает всех россиян, находящихся в Найроби, проявлять бдительность. Кроме того, дипломаты выясняют есть ли в захваченном отеле наши соотечественники.