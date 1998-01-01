Владимир Путин поздравил актера Василия Ланового с юбилеем

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Эталон актерского мастерства, так оценил труд Василия Ланового президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил известного актера с юбилеем. 16 января артисту исполнилось 85 лет.

— Ваш юбилей — большое событие для любителей театра и кинематографа, для всех почитателей Вашего щедрого, самобытного дарования. Яркие, незабываемые роли, созданные Вами за годы неустанного творческого поиска, стали подлинным эталоном актерского мастерства, примером преданного служения искусству, — отметил Путин в поздравительной телеграмме, направленной Василию Лановому, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также высоко отметил гражданскую позицию актера Государственного академического театра имени Вахтангова. Кроме того, он обратил внимание на то, с каким усердием Василий Лановой трудится над сбережением памяти о героях Великой Отечественной войны. Отметил Путин и роль Ланового в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории России.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Мединский поздравил советского артиста Ланового со званием почетного члена РВИО.