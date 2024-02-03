Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 909 0

Снизить риск преждевременной смерти поможет физическая активность

Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

Фото: www.globallookpress.com

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Согласно исследованию Колумбийского университета США, физическая активность любой интенсивности благотворно влияет на здоровье.

Американские ученые нашли способ предотвратить преждевременную смерть людей с малоактивным образом жизни. Они пришли к выводу, что даже низкоинтенсивная физическая нагрузка ведет к снижению рисков для здоровья.

В пресс-релизе журнала MedicalXpress указано, что в исследовании Колумбийского университета принимали участие восемь тысяч добровольцев среднего и пожилого возраста. В течение четырех дней они носили специальные устройства, которые регистрировали продолжительность и интенсивность их физической активности.

Оказалось, что 30 минут активного отдыха снижает риск преждевременной смерти на 17%. Более интенсивные нагрузки увеличивают этот показатель до 35%. По мнению ученых, даже легкая разминка может компенсировать последствия сидячей работы.

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