Sony выпустила эксклюзивную PS4 Pro в дизайне Mortal Kombat

, 13:54 Фото 25

В сеть попали изображения игровой консоли с фирменным логотипом файтинга.

Фото: Twitter @MortalKombat

Накануне презентации продолжения культовой игры Mortal Kombat поклонников серии ждал сюрприз от компании Sony. Некие инсайдеры слили фотографии лимитированной модели PlayStation 4 Pro, которая появится к релизу файтинга.

Главным отличием «лимитки» от стандартной приставки стал дизайн корпуса. В ограниченной серии на черном фоне красуется фирменный логотип файтинга с желтыми элементами по краям. Изменения также коснулись геймпада DualShock 4, на кнопках которого появились контрастные символы.

Twitter @JayTechTV

На форуме Reddit многие уверены, что ограниченная серия выйдет в день релиза Mortal Kombat – 23 апреля. Вероятнее всего, в комплекте сразу будет идти копия игры.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Лос-Анджелесе презентовали продолжение Mortal Kombat.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:29
«Приклеил и готово»: Американские ученые придумали противозачаточный пластырь
14:18
В Верховной раде заявили, что США и ЕС «выжимают из Украины все соки»
14:09
Алчные перекупщики продают билеты на шоу Пугачевой по 375 тысяч рублей
13:59
Матвиенко: Рассчитывать на ослабление давления на Россию нельзя
13:54
Sony выпустила эксклюзивную PS4 Pro в дизайне Mortal Kombat
13:48
Прокуратура начала проверку после взрыва на предприятии «Полипласт» в Ленобласти
13:47
Видео: Злоумышленники ограбили храм в Тамбовской области
13:34
«Сисетрясение!»: Тарзан выложил откровенное видео с грудью Наташи Королевой
13:24
Репортаж: петербуржцы объединились ради спасения маленькой львицы
13:17
Видео: В Шахтах проходит траурная панихида по погибшим в результате взрыва газа
13:10
Самый сложный этап «Дакара» стал удачным для россиян
13:09
«Я оказался тугим»: Влад Соколовский публично раскаялся в изменах Дакоте — видео
13:04
Мощный циклон снова отрезал Сахалин от «большой земли»
13:00
Момент мощного взрыва на заводе в Ленинградской области попал на видео
12:56
Видео: Названа причина мощного взрыва на заводе в Ленобласти
12:55
Видео: число жертв снежного апокалипсиса в Европе превысило 20 человек
12:40
Видео: Сергей Лавров пошутил про «красную кнопку» на большой пресс-конференции
12:30
Виктория Бекхэм создала косметику на основе собственной крови
12:12
Видео: Два человека пострадали при взрыве на заводе в Ленинградской области
11:57
Видео: На заводе «Полипласт» в Кингисеппе прогремел мощный взрыв

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

15 янв

Украинские разработчики Metro: Exodus выпустили постер с ошибкой в слове «Россия»

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама