Sony выпустила эксклюзивную PS4 Pro в дизайне Mortal Kombat

Накануне презентации продолжения культовой игры Mortal Kombat поклонников серии ждал сюрприз от компании Sony. Некие инсайдеры слили фотографии лимитированной модели PlayStation 4 Pro, которая появится к релизу файтинга.

Главным отличием «лимитки» от стандартной приставки стал дизайн корпуса. В ограниченной серии на черном фоне красуется фирменный логотип файтинга с желтыми элементами по краям. Изменения также коснулись геймпада DualShock 4, на кнопках которого появились контрастные символы.

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На форуме Reddit многие уверены, что ограниченная серия выйдет в день релиза Mortal Kombat – 23 апреля. Вероятнее всего, в комплекте сразу будет идти копия игры.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Лос-Анджелесе презентовали продолжение Mortal Kombat.